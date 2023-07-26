"الحصيني" عن طقس الأربعاء: أجواءٌ حارّة جداً نهاراً تميل للاعتدال فجراً

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، أجواءً من حارّة إلى حارّة جداً نهاراً، وفجراً من معتدلة إلى تميل للاعتدال على معظم المناطق والخليج.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة معتدلة نهاراً، وتميل للبرودة إلى باردة ليلاً.
وتابع: أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من مرتفعات جازان؛ تمتد الأمطار إلى أجزاءٍ من اليمن وعُمان.
وأردف متوقعاً رياحاً من خفيفة إلى متوسطة أحياناً شبه قوية على أجزاءٍ من ساحل البحر الأحمر الأوسط والجنوبي، وجنوب المنطقة الشرقية من المملكة- إلا أن يصرفها الله.