"المطرية السادسة" مستمرة.. "الحصيني" يكشف تفاصيل اليوم الـ 16 للمربعانية

كشف الخبير التربوي الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن تفاصيل الحالة الجوية لليوم السادس عشر من "المربعانية"، حسب النماذج العددية للطقس، لافتاً إلى أن الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم_١٤٤٥هـ مستمرة اليوم السبت .