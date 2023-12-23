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"المطرية السادسة" مستمرة.. "الحصيني" يكشف تفاصيل اليوم الـ 16 للمربعانية
أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة شمال الرياض.. وتوقعاتٌ بامتدادها لمحافظات عدة
كشف الخبير التربوي الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن تفاصيل الحالة الجوية لليوم السادس عشر من "المربعانية"، حسب النماذج العددية للطقس، لافتاً إلى أن الحالة الجوية الممطرة السادسة لموسم_١٤٤٥هـ مستمرة اليوم السبت .
وأضاف الحصيني، مازالت فرصة الأمطار متوقعة وهي متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من شمال العاصمة الرياض، بمحافظات: شقراء والمجمعة والدوادمي وعفيف وثادق وحريملاء ورماح والقويعية ومراكزها.
وتوقّع في تغريدة نشرها اليوم، احتمال امتدادها إلى العاصمة الرياض، خاصة شمالها، وتشمل شمال الشرقية جهة النعيرية والجبيل والصمان وتمتد الأمطار إلى مكة المكرّمة نفسها وشمال شرقها وجنوبها حتى الليث.