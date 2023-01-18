إضافة خدمة الشحن الملاحية المشتركة الجديدة "Indamex 2" من وإلى ميناء جدة

ويتمتع الميناء بخصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية كبيرة؛ من بينها وجود 62 رصيفًا متعددة الأغراض (حاويات، بضائع عامة، مواشٍ، ركاب، حبوب سائبة، سيارات)، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن بضائع وحاويات، و4 محطات لمناولة الحاويات والبضائع، ومنطقة متكاملة تمثل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، إلى جانب منطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير تضم معدات مناولة، ومستودعات، وساحات، وتموين السفن بالوقود، ونظام نقل شاحنات مباشر من وإلى الميناء؛ بما يسرّع من حركة دوران السفن.