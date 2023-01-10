ولي العهد يحطم رقمًا قياسيًّا ويفوز بلقب "القائد العربي الأكثر تأثيرًا" للعام الثاني على التوالي

وحصل ولي العهد على (7 ملايين، و399 ألفًا، و451 صوتًا)؛ مما يشكل 62.3% من أصل (11 مليونًا و877 ألفًا و546 صوتًا) شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي وانتهى عند الساعة 24 من التاسع من يناير الحالي.