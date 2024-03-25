محليات
ضبط 3 مواطنين ومقيم لارتكابهم مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
القوات الخاصة للأمن البيئي تدعو للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة رعي (215) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.