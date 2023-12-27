دراسة: السعودية خفضت استخدام الورق بنسبة 86%.. والمستهلكون يدركون مسؤولية السلوك المستدام

كشفت دراسة بعنوان "التجارة المستدامة 2023" خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، عن استعداد المستهلكين السعوديين للتغيير، من خلال إدراك مسؤولية سلوكهم المستدام؛ معتبرين أن إزالة الكربون ليست مسؤولية الشركات وحدها.
وركزت الدراسة على مشهد التجارة المستدامة في المملكة العربية السعودية، والمتعمقة في الديناميكيات المعقدة لسلوكيات المستهلك، والتفضيلات المصرفية، والتحديات التي تواجهها الشركات في تبني نهج الاستدامة.
وأوضحت الدراسة أن أكثر من ثلثي السعوديين يؤمنون بدور المساهمات الفردية في إحداث فرق ملموس؛ مشيرة إلى ذكر 48% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع، أن تغير المناخ يمثل التحدي المجتمعي الأبرز.
وفيما يتعلق بالممارسات البيئية، يحتل المستهلكون في السعودية الصدارة في تقليل استهلاك الورق؛ حيث نجحت المملكة في خفض استخدام الورق بنسبة 86%، متجاوزة المعدل الوسطي لدول مجلس التعاون الخليجي. كما أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية ارتفع بنسبة 73%، وتشجيع الزراعة الحضرية، مثل الزراعة على الأسطح بنسبة 76%، يزيد من ترسيخ التزام المملكة بالاستدامة، إضافة إلى استعداد 67% من المستهلكين السعوديين لدفع علاوة على المنتجات المستدامة.
وبيّنت الدراسة توجهًا ملحوظًا بين عملاء البنوك المستقبليين؛ حيث أعرب 73% منهم عن استعدادهم لدعم البنوك التي توفر خيارات دفع مستدامة. كما تعد مؤهلات الاستدامة أمرًا بالغ الأهمية؛ حيث قال 82% من المستهلكين إنهم اختاروا بنكًا معينًا بناءً على ممارسات الاستدامة التي يتبعها.
وتعتبر مكافأة السلوكيات المستدامة عاملًا مشجعًا؛ حيث أعرب 42% من المستهلكين عن استعدادهم لجعل البطاقات المستدامة بطاقتهم الأساسية؛ في حين تركز تقييمات الاستدامة الحالية على الحد من استخدام الورق والمنتجات الثانوية، ويأخذ المستهلكون بعين الاعتبار عدة عوامل مثل الشبكات المصرفية المبسطة بنسبة 48%، وعدم استخدام الورق بنسبة 44%، وتعزيز المدفوعات غير النقدية بنسبة 44% عند تقييم مقدمي الخدمات المصرفية.
وكشفت المقابلات النوعية التي أجريت ضمن الدراسة، عن التحديات التي تواجهها الشركات، خاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقادة الرأي الرئيسيين الذين يفتقرون إلى فهم شامل لمفهوم الاستدامة.
وتشمل العوائق الموجودة الآثارَ المترتبة على التكلفة، والخوف من التغيير، والضغوط الناتجة عن المنافسة، والقيود على الموارد. ومع ذلك؛ فإن العوامل الداعمة للاستدامة تخلق المنظومة المناسبة للمضيّ قدمًا، مثل السياسات التنظيمية، والتمويل المستدام، والجهود التعاونية بين أصحاب المصلحة.