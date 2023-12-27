دراسة: السعودية خفضت استخدام الورق بنسبة 86%.. والمستهلكون يدركون مسؤولية السلوك المستدام

وبيّنت الدراسة توجهًا ملحوظًا بين عملاء البنوك المستقبليين؛ حيث أعرب 73% منهم عن استعدادهم لدعم البنوك التي توفر خيارات دفع مستدامة. كما تعد مؤهلات الاستدامة أمرًا بالغ الأهمية؛ حيث قال 82% من المستهلكين إنهم اختاروا بنكًا معينًا بناءً على ممارسات الاستدامة التي يتبعها.