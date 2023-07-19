مكة المكرمة.. إيقاف قرحة نزفية حادة هددت حياة حاج إندونيسي ستيني

وتم عمل منظار عاجل للجهاز الهضمي، وتَبَيّن وجود قرحة كبيرة نازفة في المعدة تمتد إلى مدخل الاثني عشر، ونجح أطباء مناظير الجهاز الهضمي في التعامل مع القرحة بحقن الأدرينالين، وتركيب مشابك، وكذلك كيّ أطراف القرحة مما نتج عنه إيقاف النزيف بنجاح.