"مدني جازان" يواصل جهوده ويتابع الحالة المطرية في المنطقة
تواصل فرق الدفاع المدني في جازان جهودها الميدانية من أجل متابعة الحالة المطرية، التي تشهدها المنطقة.
من ناحية ثانية، تابع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تداعيات الحالة المطرية، التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية وما يصاحبها من تقلباتٍ وظواهر جوية، وهطول أمطارٍ غزيرة على مدينة جيزان، وعددٍ من المحافظات الجبلية والساحلية، وجريان سيول عددٍ من الأودية والشعاب بالمحافظات والمراكز، حيث اطمأن على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك المحافظات.
ووجّه أمير المنطقة بالنيابة، محافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني والنقل والأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية ذات العلاقة للاطلاع على تطورات الحالة المطرية الموسمية والإجراءات التي تمت حيالها.
وشدد على ضرورة الوجود الميداني، ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ من خلال تفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.