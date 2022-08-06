"مدني جازان" يواصل جهوده ويتابع الحالة المطرية في المنطقة

من ناحية ثانية، تابع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، تداعيات الحالة المطرية، التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية وما يصاحبها من تقلباتٍ وظواهر جوية، وهطول أمطارٍ غزيرة على مدينة جيزان، وعددٍ من المحافظات الجبلية والساحلية، وجريان سيول عددٍ من الأودية والشعاب بالمحافظات والمراكز، حيث اطمأن على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك المحافظات.