"الزعاق": المطر والربيع والفقع.. زوايا مثلث السعادة عند العرب

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن زوايا مثلث السعادة عند الإنسان العربي قديمًا وحديثًا هي المطر والربيع والفقع.
وأضاف "الزعاق": إن نزول المطر في موسمه دليل على ظهور الربيع، وتتابع نزول المطر دليل على ظهور الفقع، و"لقط الفقع من الرياضات المحببة عند العرب قديمًا وحديثًا، فهو رياضة وتطبب وفراسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الكمأة مِنَ المنّ وماؤها شفاء للعين".
وأشار "الزعاق" في فيديو على حسابه بـ"تويتر" إلى أن الفقع أنواع من أهمها 3، الزبيدي وهو الفقع الأبيض الذي يظهر على وجه الأرض، والخلاسي وهو الفقع الأحمر على جنبات الأودية والشعاب، الجباه وهو الفقع الأشهب الذي يظهر على الأرض اللينة.
وأضاف أن الفقع هو نوع من الفطر ينتج بتفاعل بكتيري ويسميه العرب بنبت الرعد.