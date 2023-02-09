"الزعاق": المطر والربيع والفقع.. زوايا مثلث السعادة عند العرب

وأشار "الزعاق" في فيديو على حسابه بـ"تويتر" إلى أن الفقع أنواع من أهمها 3، الزبيدي وهو الفقع الأبيض الذي يظهر على وجه الأرض، والخلاسي وهو الفقع الأحمر على جنبات الأودية والشعاب، الجباه وهو الفقع الأشهب الذي يظهر على الأرض اللينة.