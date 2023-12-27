"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وصواعق رعدية

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الليث. وتشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً على الخرمة والمويه وتربة ورنية ورابغ، وأمطارًا غزيرة على الطائف وأضم وميسان والعرضيات والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة والكامل وخليص جدة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.