"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل وعسير والباحة).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد استمرار أمطار غزيرة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا. وتشهد أمطارًا متوسطة على القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة العاشر صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الخميس.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الليث. وتشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً على الخرمة والمويه وتربة ورنية ورابغ، وأمطارًا غزيرة على الطائف وأضم وميسان والعرضيات والجموم وبحرة والعاصمة المقدسة والكامل وخليص جدة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الوجه وأملج وحقل وضباء والبدع وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة المدينة المنورة استمرار أمطار غزيرة وسيول مع صواعق رعدية. وتشمل الحالة وادي الفرع والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا متوسطة وسيولاً ورياحًا شديدة السرعة. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة وسيولاً ورياحًا شديدة السرعة. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة وسيولاً ورياحًا شديدة السرعة. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من مساء الخميس.