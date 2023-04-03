في "بطحاء الرياض".. "سبق" ترصد فوضى عمالة وشبهات تستُّر وبيع المقلد على الأرصفة

سلع مقلدة

في بداية الجولة توجهت "سبق" لمحل لبيع النظارات والساعات بصفة مشترٍ، وجميع ما يباع فيه مقلد -بحسب ما ذكر العامل- لبعض الماركات الأصلية، موضحًا أن أسعارها تتراوح في محله من 80 إلى 100ريال، ومؤكدًا أن نظيرتها من الأصلي تُباع بـ350 ريالاً فأعلى، ولكن عند مكاسرته قَبِل بالبيع بـ50 ريالاً مشيرًا إلى أنه لا أحد يأتي إلى البطحاء لدفع مبالغ كبيرة؛ لذلك أغلبها مقلد.