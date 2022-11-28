"فنون الطهي" تختتم الدورة المؤهلة لرخصة "ساقي الماء" في الرياض

اختتمت هيئة فنون الطهي الدورة المؤهلة للحصول على رخصة "ساقي الماء" التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن تراخيص وخدمات المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع" في يونيو الماضي.
وعُقدت الدورة في مدينة الرياض بالتعاون مع أكاديمية دومنز "Doemens Academy" بحضور المدرب الدكتور بيتر شروب، في ظل مشاركة 11 متدرباً.
واجتاز تسعة من المتدربين الدورة، وحصلوا على الترخيص من منصة "أبدع".
وتعد رخصة "ساقي الماء" إحدى الرخص التي تقدمها هيئة فنون الطهي عبر منصة "أبدع"، وهو شخص متدرب في تذوق الماء، ولديه الخبرة النظرية والعملية في التراث الثقافي المتمثل بالمياه المعدنية ومياه الينابيع، وتتعدد أدواره فمنها دوره في المطعم حيث يقوم بنقل المعرفة للزبائن، ومساعدتهم في اختيار الماء المناسب مع الأطباق التي يطلبونها، وكذلك في صناعة المشروبات من خلال توضيح المنافع الصحية لأنواع الماء، ومساعدة المستهلك لاتخاذ قرارات مبنية على المعلومات، أما في التسويق والمبيعات فيقدم "ساقي الماء" المعرفة لأصحاب المصلحة في مجال المطاعم والضيافة.
تعتبر هذه ثاني الدورات التي يقدمها الدكتور بيتر شروب في المملكة، حيث سبق وأن قدم دورة في جدة في ديسمبر 2021 تحت عنوان "ساقي ماء" وشارك فيها 14 موظفاً من الأقسام الفنية والجودة في شركة مياه، وتناولت الدورة موضوعات مختلفة منها التنوع الحسي لعينات المياه المعدنية، والتأثيرات الغذائية والفيسيولوجية المتعددة للمعادن الموجودة في الماء.