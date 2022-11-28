"فنون الطهي" تختتم الدورة المؤهلة لرخصة "ساقي الماء" في الرياض

وتعد رخصة "ساقي الماء" إحدى الرخص التي تقدمها هيئة فنون الطهي عبر منصة "أبدع"، وهو شخص متدرب في تذوق الماء، ولديه الخبرة النظرية والعملية في التراث الثقافي المتمثل بالمياه المعدنية ومياه الينابيع، وتتعدد أدواره فمنها دوره في المطعم حيث يقوم بنقل المعرفة للزبائن، ومساعدتهم في اختيار الماء المناسب مع الأطباق التي يطلبونها، وكذلك في صناعة المشروبات من خلال توضيح المنافع الصحية لأنواع الماء، ومساعدة المستهلك لاتخاذ قرارات مبنية على المعلومات، أما في التسويق والمبيعات فيقدم "ساقي الماء" المعرفة لأصحاب المصلحة في مجال المطاعم والضيافة.