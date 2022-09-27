"التجارة" تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المختبرات الخاصة

وقد جاء مشروع تعديل اللائحة بهدف الاتساق مع التعديلات الواردة في النظام، والذي تَضَمّن تخفيف بعض الاشتراطات والمتطلبات المقررة؛ وذلك تيسيرًا للحصول على التراخيص، وتمديد المهلة المحددة لاستكمال المتطلبات الواردة باللائحة إلى (سنة ونصف) بدلًا من (ستة أشهر) بعد الحصول على الترخيص للحصول على شهادة الاعتماد من قِبَل المركز السعودي للاعتماد، وإلغاء الترخيص المبدئي، والاكتفاء بالتراخيص التي تصدر من الجهات صاحبة الاختصاص، وبيان وتحديث مسميات الجهات المختصة بتطبيق أحكام النظام واللائحة.