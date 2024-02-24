"متحدّث أمانة العاصمة المقدسة": أسطول من المعدّات والآليات والكوادر البشرية لخدمة ضيوف الرحمن

وأضاف في حديثه للإخبارية: أن الأمانة وضعت خطة عمل للأداء خلال الموسم بناء على أعداد وكثافة الزوّار المتواجدين في مكة؛ لمراعاة كافة الظروف المحتملة، وشملت الخطة جميع الخدمات البلدية مثل النظافة العامة ونقل النفايات ومكافحة الآفات والحشرات ومتابعة المحلات التجارية والغذائية والمطاعم، وتشغيل وصيانة المرافق البلدية التي تشمل شبكات الطرق والأنفاق والجسور؛ حيث تشمل مكة شبكة طرق ضخمة تصل إلى 18 ألف شارع فرعي ورئيسي، و58 نفقًا بأطوال مختلفة، و70 جسرًا جميعها مصممة بأعلى المعايير الهندسية لتسيير الحركة المرورية.