حملة "قدام" تُجهز أكثر من 5 آلاف مشجع لدعم "الأخضر" في كأس آسيا

يواصل الاتحاد السعودي لكرة القدم تفعيل الحملة التشجيعية للمنتخب السعودي "قدام" في بطولة كأس آسيا 2023، عبر مجلس جمهور المنتخب، التي تستهدف دعم وتشجيع الأخضر في المحفل القاري المُقام في العاصمة القطرية الدوحة حتى الـ10 من فبراير المقبل.
ويُشارك في حملة "قدام" أكثر من 5 آلاف مشجع سعودي من جميع روابط الأندية السعودية، ضمن برنامج منظم وفره الاتحاد لمجلس الجمهور، إذ تنطلق رحلة المشجع السعودي من نقاط تجمع محددة في مقر السكن للانتقال إلى موقع المسيرة التشجيعية لكل مباراة، ومن ثم تنظيم مسيرة دخول الجماهير إلى الملعب قبل بدء المباراة وترديد الأهازيج الوطنية، بالإضافة لزيارة المشجعين إلى بيت الصقر الذي يضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتفاعلية.
وانطلقت أولى المسيرات قبل مواجهة المنتخب السعودي ونظيره العماني يوم الثلاثاء الماضي، وتوقفت في ملعب المباراة "استاد حمد الدولي"، وشهدت مشاركة كبيرة وترديد الأهازيج الوطنية حتى صافرة بداية المباراة التي انتهت بفوز الأخضر 2 - 1.
ووفر الاتحاد السعودي لكرة القدم التطبيق الإلكتروني saff fans لتعزيز تجربة الجمهور وتوفير حلول شاملة لجميع احتياجاتهم واستفساراتهم أثناء البطولة، تسهيلاً لمهامهم، حيث يتيح للمشجعين الاطلاع على تذاكر المباريات ومعرفة الفعاليات المصاحبة.
وأطلق الاتحاد السعودي حملة "قدام" لأول مرة في أكتوبر 2022 ضمن مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي أُقيمت في قطر، وتركز على الدعم الإعلامي والتسويقي لمشاركات المنتخب الدولية وحشد الجماهير المُساندة، وتهيئة الظروف التشجيعية لدعم اللاعبين والجهازين الفني والإداري.
وأحدثت الحملة منذ إطلاقها في مونديال كأس العالم بقطر زخمًا جماهيريًا كبيرًا على المستوى الإقليمي والدولي، حيث شهد جناح البيت السعودي في المونديال إقبالًا جماهيريًا من شتى الجنسيات العربية والدولية، لاسيما في ظل الضيافة الاستثنائية التي وفرها البيت السعودي لزواره من فعاليات متنوعة وتجارب تفاعلية رياضية بتقنية الواقع المعزز لعشاق كرة القدم، فضلًا عن تجربة التعرف على الثقافة السعودية من خلال الفنون والمأكولات السعودية.
يُذكر أن حملة "قدام" حققت نتائج مميزة إعلاميًا وتسويقيًا وأصبحت رمزًا للجماهير السعودية ودافعًا للاعبين والجماهير لتقديم أفضل ما لديهم، حيث يتضمن شعار "قدام" رمزيتين: "فنية ولفظية"، تهدفان إلى خلق الأجواء المناسبة المُساندة للمنتخب الأول في مهامه الدولية، ودعمه ومؤازرته خلال المنافسات العالمية، وإيجاد تجربة فريدة للمشجع السعودي، بما ينعكس على خدمة الكرة السعودية وتطور مستواها الدولي.