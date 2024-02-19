الزي التراثي السعودي يشكل حضورًا لافتًا في قاعات الاختبارات بمدارس جدة

سجل الزي التراثي السعودي، الذي يرمز للاحتفاء بيوم التأسيس، حضورًا لافتًا مع بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، من خلال حرص العديد من طلاب وطالبات مدارس جدة على ارتداء مثل هذه الأزياء التي تُعد من الموروث التراثي السعودي، الذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون، وذلك تزامناً مع قرب الاحتفال الرسمي بمناسبة يوم التأسيس الذي يوافق يوم الخميس القادم 22 فبراير، بعد أن كانت المدارس قد اختتمت احتفالاتها بالمناسبة يوم الأربعاء الماضي.