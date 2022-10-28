جامعة نجران تعلن عن وظائف شاغرة بنظام العقود

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها، وألا يقل تقديره عن "جيد جدًا" مع إحضار معادلة الشهادة، إضافة إلى شهادة تصنيف الهيئة السعودية لتخصص التمريض سارية المفعول، وموافقة جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك تحقيق المتقدم لشروط الكلية، على أن تكون الاستعانة بالخدمات لمدة فصلين دراسيين.