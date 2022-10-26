المياه الوطنية لـ"سبق": 3 خطط لحل أزمة المياه في عفيف بشكل عاجل

أوضحت شركة المياه الوطنية، في ردّها على شكوى عدد من أهالي عفيف عن أزمة المياه المتكررة ونشرتها "سبق"؛ أنها عملت على إيجاد الحلول العاجلة والدائمة لسدّ النقص في إمدادات المياه بالمحافظة، من خلال عدة إجراءات تتعلق بتوريد وتركيب محطات ومعدات.
وتفصيلًا: فقد قالت الشركة لـ"سبق": إنها "طرحت عقد توريد وتركيب محطات لإنتاج "10000" متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى إصدار أمر شراء لعقد تنفيذ عدد "2" محطة مياه مدمجة بسعة "10 آلاف" متر مكعب يوميًّا، وجار استكمال إجراءات توقيع العقد وتسليم الموقع للمقاول، ويتضمّن العقد توريد وتركيب معدات لعدد "4" آبار من الآبار التدعيمية التي تم حفرها لرفع طاقة المحطة القائمة".
وفيما يخصّ إيصال المياه المحلّاة لمحافظة عفيف، أوضحت "الشركة" أنها قامت شركة شراكات المياه بإعداد مستندات عقد إنشاء خط أنابيب مياه يمدّ منطقة القصيم ومحافظات شمال وغرب منطقة الرياض بالمياه المحلّاة؛ ومنها محافظة عفيف، والعقد من المتوقع أن يتم طرحه ضمن مشاريع العام المالي المقبل.
وكان أهالي محافظة عفيف قد اشتكوا من خلال "سبق" من أزمة مياه ملازمة لمحافظتهم منذ زمن، وطالبوا خلالها بإيجاد حلول جذرية تنهي معاناتهم من هذه المشكلة.
وكانت شركة المياه الوطنية قد رحبت باستقبال اقتراحات واستفسارات أو شكاوى العملاء عن طريق منصاتها الرسمية، إما عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة، أو عبر الاتصال على الرقم 931، أو بزيارة فروع خدمات العملاء.