المياه الوطنية لـ"سبق": 3 خطط لحل أزمة المياه في عفيف بشكل عاجل

وتفصيلًا: فقد قالت الشركة لـ"سبق": إنها "طرحت عقد توريد وتركيب محطات لإنتاج "10000" متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى إصدار أمر شراء لعقد تنفيذ عدد "2" محطة مياه مدمجة بسعة "10 آلاف" متر مكعب يوميًّا، وجار استكمال إجراءات توقيع العقد وتسليم الموقع للمقاول، ويتضمّن العقد توريد وتركيب معدات لعدد "4" آبار من الآبار التدعيمية التي تم حفرها لرفع طاقة المحطة القائمة".