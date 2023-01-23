الحقيل: نظام الوساطة العقارية داعم للقطاع العقاري والعمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للقطاع

وذكر معاليه بأن برنامج الإسكان يعمل على تحفيز العرض، منوهاً بوجود حوالي 15 مطور عقاري قادرين على ضخ أكثر من 2000 وحده سكنية في العام، وأكثر من 80 مطور لديهم الإمكانيات لضخ 500 إلى 2000 وحدة سكنية في العام، وحوالي 100 مطور قادر على ضخ 500 وحدة سكنية في العام، وأشار معاليه إلى أنه يوجد في برنامج وافي حوالي 600 مطور قادرين على الانضمام لأحد الثلاثة فئات السابقة.