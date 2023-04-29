رؤية 2030.. "صندوق سيادي" و"تحول وطني" و"صناعة" تقود إلى "سعودية ما بعد النفط"

تواصل السعودية خطاها الحثيثة عبر رؤيتها 2030م إلى مرحلة ما بعد النفط، والتي تعزّز من مكانة "الرياض" العالمية، واضعة في قلب معادلتها المواطنَ السعودي ليكون اعتمادها عليه في بناء مستقبل بلاده ليحقق اقتصادًا قويًّا ومستدامًا.
واعتمدت الرؤية عددًا من البرامج التنفيذية لتحقيق أهدافها، وتطبيقها مع الوزارات والجهات الحكومية، بمشاركة القطاع الخاص، محقّقة إنجازات كبيرة في محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومن أهم هذه البرامج: برنامج التحول الوطني.
وهو الخطة الخماسية للمملكة العربية السعودية أنشئت عام 2015، بتنظيم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويتم تنفيذ البرنامج على مستوى 24 جهة حكومية؛ وهي 16 وزارة، و8 هيئات حكومية، وأقيمت خلاله ورش عمل جمعت الوزراء مع شرائح متنوعة من المجتمع السعودي ضمّت مسؤولين ومشايخ وأعيانًا ورجال أعمال واقتصاديين وإعلاميين وأكاديميين.
وبرنامج تحقيق التوازن المالي أو برنامج الاستدامة المالية؛ وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، وضع عام 2016، من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجزء من الإصلاحات المالية، بهدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2023م، وتعزيز الإدارة المالية، وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة، واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، ومختلف المشاريع، وآلية اعتمادها. أُقِرَّ البرنامج من قبل مجلس الوزراء السعودي في 22 ديسمبر 2016.
هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم؛ إذ يحتل المركز الخامس بإجمالي أصول تقدر بـ727 مليار دولار، بحلول نهاية أبريل 2023. ويختصّ بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي.
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي.
هو برنامج تنفيذي للمملكة العربية السعودية، أطلقه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عام 2017، وتشرف عليه وزارة الإسكان "تم تحويلها لاحقًا إلى: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، ويهدف إلى تقديم حلول سكنية للأسر السعودية تساعدهم على تملك المنازل المناسبة، أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.
هو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، تم الإعلان عنه في 24 أبريل 2017، واعتمد من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 10 مايو 2018. ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًّا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد السعودي، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.
وهو أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي يسعى لإحداث نقلة نوعية في تجربة الحج والعمرة والزيارة، وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المسلمين من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرَّحمن، والارتقاء بها، وإثراء الرحلة الدينية، والتجربة الثقافية، وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين. ويعمل البرنامج مع شركاء النجاح للتطوير وتحسين اقتصاديات المنظومة، وتوفير الفرص والممكنات للقطاع الخاص.
يعدّ أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وتم الإعلان عنه في 3 مايو 2018. ويُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
ويعمل برنامج جودة الحياة على تحسين جودة الحياة في السعودية، من خلال محورَيْ: تطوير أنماط الحياة، وتحسين البنية التحتية؛ فيعمل على تطوير أنماط الحياة من خلال تفعيل مشاركة الأفراد في الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية.
وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، أُطلق في عام 2018، ومهمّته الرئيسية تعزيز دور القطاع الخاص لتقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ويسعى لتقليل تكلفة الخدمات على الحكومة ورفع كفاءتها، كما يعمل البرنامج على جذب المستثمرين الأجانب.
هو أحد برامج رؤية السعودية 2030، أطلقه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان في 28 يناير 2019، ويهدف لتحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية لربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال التركيز على أربعة قطاعات حيوية هي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وذلك عبر نحو 330 مبادرة.
هو أحد برامج رؤية السعودية 2030. مهمته إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.
ويأتي إنشاء البرنامج كأحد البرامج المستحدثة؛ وذلك لضمان استمرار تطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة، وتركيز الجهود في هذا القطاع المهم، وذلك بعد أن حقّق برنامج التحول الوطني إنجازات ومستهدفات إستراتيجية طورت من القطاع الصحي؛ ليواجه التحديات المتعلقة بالخدمات الصحية من خلال رفع جودتها وكفاءتها، ورفع مستويات الوقاية ضد المخاطر الصحية.