رؤية 2030.. "صندوق سيادي" و"تحول وطني" و"صناعة" تقود إلى "سعودية ما بعد النفط"

وبرنامج تحقيق التوازن المالي أو برنامج الاستدامة المالية؛ وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، وضع عام 2016، من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجزء من الإصلاحات المالية، بهدف تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2023م، وتعزيز الإدارة المالية، وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة، واستحداث آليات مختلفة لمراجعة الإيرادات، والنفقات، ومختلف المشاريع، وآلية اعتمادها. أُقِرَّ البرنامج من قبل مجلس الوزراء السعودي في 22 ديسمبر 2016.