44 مئوية.. مكة المكرمة أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والدمام وينبع والأحساء 41 درجة مئوية، ثم العلا وحفر الباطن 40 درجة، وكل من جدة وعرعر وسكاكا ورفحاء 39 درجة، ثم جازان ووادي الدواسر وشرورة والخرج 38 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ14 مئوية، ثم تبوك وطريف والقريات 19 مئوية، ونجران والدوادمي والطائف وبيشة والمجمعة 20 درجة، تليها بريدة 21، ثم الرياض ورفحاء 22، والدمام وعرعر وسكاكا والأحساء وحفر الباطن والخرج 23 مئوية.
وسجلت جازان وجدة والقنفذة وينبع والوجه والقريات أعلى نسبة رطوبة بالبلاد بين 90% و85%.