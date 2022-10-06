44 مئوية.. مكة المكرمة أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها والباحة الأدنى

وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 44 درجة مئوية، تليها المدينة المنورة والدمام وينبع والأحساء 41 درجة مئوية، ثم العلا وحفر الباطن 40 درجة، وكل من جدة وعرعر وسكاكا ورفحاء 39 درجة، ثم جازان ووادي الدواسر وشرورة والخرج 38 مئوية.