تعرَّف على منجزات المملكة ضمن ركائز الرئاسة الإندونيسية لقمة مجموعة الـ20

تتمحور أولويات مجموعة العشرين، التي تنطلق قمتها في جزيرة بالي الاندونسية غداً (الثلاثاء) وتستمر لمدة يومين، على ثلاث ركائز هي: هندسة الصحة العالمية، والتحول للطاقة، والتحول الرقمي، ولقد حققت المملكة الكثير من الإنجازات في إطار هذه الركائز، ومن بينها الانتقال إلى الطاقة المستدامة، الذي يندرج ضمن الخطة الإستراتيجية الشاملة للمملكة، لمعالجة ظاهرة التغير المناخي على المستويين المحلي والدولي.
وفي إطار التحول للطاقة المستدامة، أطلقت المملكة في أبريل 2017، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهو أحد برامج "رؤية 2030"، ويهدف البرنامج إلى زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية، والوفاء بالتزامات المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية، وبلغة الأرقام، عملت خطط البرنامج على إنتاج 3.45 غيغا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام2020، ترتفع إلى 9.5 غيغا واط في 2023، من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتقنية تحويل النفايات إلى طاقة.
وأطلق البرنامج إلى الآن أربع مراحل لمشاريع الطاقة المتجددة، شملت مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، ومشروع دومة الجندل لإنتاج الكهرباء باستغلال طاقة الرياح، وسبعة مشاريع للاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية، في القريات والمدينة المنورة، ورفحاء، والفيصلية، ورابغ، وجدة، ومهد الذهب، وخمسة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ينبع، والغاط، ووعد الشمال، والحناكية، وطبرجل.
ومن بين مشاريع الانتقال للطاقة المستدامة، إنشاء المملكة حالياً في مدينة نيوم، لأكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، بتكلفة تبلغ 5 مليارات دولار، ويتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج عام 2026، بطاقة 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، ستجعل المملكة أكبر مصدر للهيدروجين الأخضر في العالم، وتشير كثرة وضخامة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة إلى كبر حجم الإنجازات التي حققتها ضمن مساعيها للتحول إلى الطاقة المستدامة، باعتباره أحد المسارات التي تعمل من خلالها على معالجة التغير المناخي.