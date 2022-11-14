تعرَّف على منجزات المملكة ضمن ركائز الرئاسة الإندونيسية لقمة مجموعة الـ20

وفي إطار التحول للطاقة المستدامة، أطلقت المملكة في أبريل 2017، البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وهو أحد برامج "رؤية 2030"، ويهدف البرنامج إلى زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية، والوفاء بالتزامات المملكة في خفض الانبعاثات الكربونية، وبلغة الأرقام، عملت خطط البرنامج على إنتاج 3.45 غيغا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام2020، ترتفع إلى 9.5 غيغا واط في 2023، من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتقنية تحويل النفايات إلى طاقة.