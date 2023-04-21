شاهد.. "شؤون الحرمين" تهنئ الزوار والقاصدين بعيد الفطر وتوزع الحلوى

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية- بتوزيع الحلوى على زوار وقاصدي المسجد الحرام احتفالًا بعيد الفطر المبارك؛ فيما تبادل الجميع التهاني والتبريكات.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد بن محمد العتيبي، أن كل ما يقدم للزوار والمعتمرين من خدمات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ مشيرًا إلى ما يمثله عيد الفطر من مشاعر في قلوب المسلمين أجمعين.