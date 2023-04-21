شاهد.. "شؤون الحرمين" تهنئ الزوار والقاصدين بعيد الفطر وتوزع الحلوى

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد بن محمد العتيبي، أن كل ما يقدم للزوار والمعتمرين من خدمات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ مشيرًا إلى ما يمثله عيد الفطر من مشاعر في قلوب المسلمين أجمعين.