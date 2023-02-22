"أبانمي": الاحتفال بيوم التأسيس يربط حاضر هذه البلاد بأمجادها الراسخة

رفع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يُصادف 22 فبراير من كل عام.
وقال: تحلّ علينا هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، ونحن نستذكر فيها الماضي العريق لهذه البلاد المباركة، المليء بالتضحيات الخالدة والعطاء المتواصل؛ سعيًا للنهوض بهذا الوطن وتحقيق استقراره ورفعته في شتى المجالات، كما أنه يُمثل فرصة عظيمة للتأكيد على دور الجميع لمواصلة بناء الوطن والإسهام في تقدمه وازدهاره.
وأضاف "أبانمي" أن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة يأتي انطلاقًا من أهميتها الكبيرة في ربط حاضر هذه البلاد بأمجادها الراسخة، وإبراز تاريخها على مدى ثلاثة قرون من العز والشموخ، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر الذي تعيشه المملكة من تقدم ونمو ونهضة حضارية.
وأردف: ذكرى يوم التأسيس تُعبر عن مدى التلاحم بين القيادة وشعب المملكة، وذلك باستحضار أمجاد وعراقة الدولة السعودية بجميع مراحلها، والاعتزاز بالمنجزات التي تتحقق باستمرار وبخطى واثقة وقفزات تنموية طموحة تعزز من الدور الريادي الكبير للمملكة بين مختلف دول العالم، سائلًا الله المولى عز وجل أن يديم على المملكة عزها ورخاءها، وأن يُعيد هذه المناسبة العزيزة عليها وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وشعبه المخلص.