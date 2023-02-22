"أبانمي": الاحتفال بيوم التأسيس يربط حاضر هذه البلاد بأمجادها الراسخة

وأردف: ذكرى يوم التأسيس تُعبر عن مدى التلاحم بين القيادة وشعب المملكة، وذلك باستحضار أمجاد وعراقة الدولة السعودية بجميع مراحلها، والاعتزاز بالمنجزات التي تتحقق باستمرار وبخطى واثقة وقفزات تنموية طموحة تعزز من الدور الريادي الكبير للمملكة بين مختلف دول العالم، سائلًا الله المولى عز وجل أن يديم على المملكة عزها ورخاءها، وأن يُعيد هذه المناسبة العزيزة عليها وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ لهذا الوطن قيادته الرشيدة وشعبه المخلص.