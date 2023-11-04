ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت ينبع أعلى درجة حرارة 36 مئوية فيما سجّلت السودة 8 مئوية.