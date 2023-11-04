ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت ينبع أعلى درجة حرارة 36 مئوية فيما سجّلت السودة 8 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة وجدة 35 درجة وجازان والقنفذة والعلا 34 مئوية، والصمان وشرورة 33 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 8 مئوية، تليها أبها 13 درجة وطريف والباحة 14 مئوية والقريات 15 مئوية والطائف 16 درجة وعرعر 17 درجة.
وسجّلت الدمام وأبها وبريدة وحائل والباحة والطائف والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.