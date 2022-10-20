ريما بنت بندر تستعرض مواقف المملكة مع أوكرانيا منذ بداية الأزمة

أكدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن المملكة تعاملت مع الأزمة الأوكرانية- الروسية انطلاقًا من مبدئها الراسخ في احترام سيادة الدول لأراضيها.
وأوضحت "ريما بنت بندر" في ملخص عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، مواقف المملكة العربية السعودية مع أوكرانيا منذ بداية الأزمة؛ لافتة إلى المساعدات الإنسانية التي قدّمتها لأوكرانيا، والتي بلغت قيمتها 400 مليون دولار من أجل المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.
وتَطرقت الأميرة ريما بنت بندر إلى جهود الوساطة التي قام بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي أسفرت عن إطلاق سراح 10 أسرى حرب في أوكرانيا وروسيا من خمس دول، بينهم أمريكيان.
ولفتت إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا من حيث المساعدات التي قدمتها للاجئين الأوكرانيين في بولندا.