ريما بنت بندر تستعرض مواقف المملكة مع أوكرانيا منذ بداية الأزمة

وأوضحت "ريما بنت بندر" في ملخص عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، مواقف المملكة العربية السعودية مع أوكرانيا منذ بداية الأزمة؛ لافتة إلى المساعدات الإنسانية التي قدّمتها لأوكرانيا، والتي بلغت قيمتها 400 مليون دولار من أجل المساهمة في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.