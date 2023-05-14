"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران وجازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع استمرار تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، خاصة الشمالية منها، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة.