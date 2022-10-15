38 مئوية.. مكة المكرّمة ورفحاء تسجلان أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم السبت، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة ورفحاء سجّلتا 38 درجة مئوية، تليهما المدينة المنوّرة والأحساء وحفر الباطن 37 مئوية، ثم الدمام وجازان والعلا 36 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، ثم طريف 14 درجة، والباحة ونجران 15 مئوية وكل من الطائف وبيشة والقريات 16 مئوية، ثم تبوك وحائل 17 درجة.
وسجّلت جدة والدمام وينبع والأحساء أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.