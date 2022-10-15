38 مئوية.. مكة المكرّمة ورفحاء تسجلان أعلى حرارة بالمملكة.. وأبها وطريف الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة ورفحاء سجّلتا 38 درجة مئوية، تليهما المدينة المنوّرة والأحساء وحفر الباطن 37 مئوية، ثم الدمام وجازان والعلا 36 درجة مئوية.