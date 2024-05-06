برعاية "البنيان" ولمدة 3 أيام.. "تعليم الرياض" ينظم "مهرجان الرياض للموهوبين"

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غد الثلاثاء، "مهرجان الرياض للموهوبين 2024"، برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، على مدى ثلاثة أيام بمسرح وقاعة الدرعية.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن المهرجان يأتي تأكيدًا لتطلعات القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للموهوبين واكتشافهم ورعايتهم؛ مثمنًا رعاية وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان للمهرجان.
وبيّن "الزارع" أن المهرجان سيحظى بمشاركة كبيرة من الوسط التعليمي والاجتماعي والمختصين برعاية الموهوبين؛ حيث سيضم عددًا من المشاركات الأكاديمية بأوراق عمل، إضافة إلى الورش التدريبية والتثقيفية وعروضًا للمشاريع العلمية.
وحددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض روابط للزيارات المدرسية للمهرجان على مدى ثلاثة أيام.