برعاية "البنيان" ولمدة 3 أيام.. "تعليم الرياض" ينظم "مهرجان الرياض للموهوبين"

وبيّن "الزارع" أن المهرجان سيحظى بمشاركة كبيرة من الوسط التعليمي والاجتماعي والمختصين برعاية الموهوبين؛ حيث سيضم عددًا من المشاركات الأكاديمية بأوراق عمل، إضافة إلى الورش التدريبية والتثقيفية وعروضًا للمشاريع العلمية.