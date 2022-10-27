اكشتوا واحتاطوا.. "طقس إجازة الأسبوع" كما يراه "الحصيني": أمطار هنا

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع، حارة نسبيًّا على معظم مناطق المملكة والخليج نهارًا، عدا الشمالية والمرتفعات الجبلية.. ومن معتدلة ليلًا إلى باردة فجرًا على معظم المناطق.
وقال "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "اكشتوا واحتاطوا من الأماكن المفتوحة منتصف الليل في الشمالية والوسطى وشرق الغربية وغرب الشرقية بالملابس الشتوية الخفيفة".
وتابع متوقعًا أمطارًا من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من الشمالية والمرتفعات وشمال الوسطى: "حصّنوا أنفسكم وأهليكم بالأوراد الشرعية؛ فما زالت الحيات والعقارب تسعى خاصة ليلًا".