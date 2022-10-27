اكشتوا واحتاطوا.. "طقس إجازة الأسبوع" كما يراه "الحصيني": أمطار هنا

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع، حارة نسبيًّا على معظم مناطق المملكة والخليج نهارًا، عدا الشمالية والمرتفعات الجبلية.. ومن معتدلة ليلًا إلى باردة فجرًا على معظم المناطق.