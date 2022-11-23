"الجهني" المطرية بدأت الآن.. والذروة ليلاً وتستمر حتى مساء الغد

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني؛ أن المنطقتين اللتين تحتاجان إلى تنبيه من أمطارٍ غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول، حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، هما منطقتا المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة.
وأضاف الجهني؛ أنه من المتوقع هطول أمطارٍ رعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم الأربعاء حتى السبت المقبل تكون مصحوبةً بتساقطٍ للبَرَد، وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.
وتابع في حسابه على تويتر، أن الحالة الممطرة بدأت الآن، والذروة من ليل الأربعاء حتى مساء غد الخميس، حسب آخر التحديثات المناخية.