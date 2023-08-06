صندوق الاستثمارات العامة يعلن: حجم الأصول المدارة بلغ 2.23 تريليون ريال

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يكون قوة محرّكة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحوّل الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وأن يستثمر بفاعلية على المدى الطويل لتعظيم العائدات المستدامة، وأن يُرسّخ مكانة الصندوق، ليكون الشريك الاستثماري المفضَّل عالمياً، وأن يدعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.