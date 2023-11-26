"خالد بن سلطان" يرعى حفل إطلاق الهوية الجديدة لـ"شركة رياضة المحركات السعودية" و"حلبة كورنيش جدة"

أطلقت شركةُ رياضة المحركات السعودية، وحلبة كورنيش جدة، مساء اليوم، هويّتَهما الجديدة، في حفل أقيم اليوم بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية.
وتعكس الهويةُ الجديدة الدورَ الرائد لشركة رياضة المحركات السعودية وحلبة كورنيش جدة، في تعزيز ازدهار قطاع رياضة المحركات في المملكة، وتجسّد الرؤى المستقبلية والاستراتيجية في قيادة مسيرة التطور للقطاع، لا سيما وأن المملكة تعتبر موطنًا لرياضة المحركات في المنطقة، بما تملكه من مقومات وإمكانات، وأيضًا بحجم البطولات العالمية الكبرى التي تحتضنها.
وأعرب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، عن فخره بهذه الخطوة مؤكدًا أن إطلاق الهوية الجديدة ينسجم بسلاسة مع التغييرات المتسارعة التي يشهدها عالم رياضة المحركات، ويدخل بشركة رياضة المحركات السعودية وحلبة كورنيش جدة، نحو عصر جديد من التميز يواكب روح الابتكار والتجديد التي تميزهما.
وشدّد على أن الابتكار والإبداع يشكلان أساسًا لمسيرة التطور التي تشهدها المملكة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووفق الرؤية الطموحة لولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، للوصول بالمملكة إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار.
وأشار إلى أن شركة رياضة المحركات قد حلّقت نحو آفاق أرحب من التميز والإنجازات، بخلق نهضة ملحوظة لهذه الرياضة الهامة لأبناء المملكة، والتي تشكل مرآةً لمسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تشهدها المملكة في الآونة الأخيرة.
وقال: "نحتفي اليوم بإطلاق هذه الهوية الجديدة التي تعبّر عن واقع المملكة وتجسّد استراتيجتنا للمستقبل بما يحمله من تطور وازدهار، ونفخر بهذه الخطوة التي تعكس مرحلة النمو التي تمر بها شركة رياضة المحركات السعودية وحلبة كورنيش جدة، ودورهما في نمو قطاع رياضة المحركات المزدهر في المملكة، والتزامنا الراسخ بقيادة مسيرة هذا التطور".
يذكر أن شركة رياضة المحركات السعودية، هي الكيان التجاري المتخصص الذي تأسس بهدف دمج جميع الأحداث المتعلقة برياضة المحركات في المملكة العربية السعودية تحت مظلة واحدة، علاوة على كونها أول هيئة عامة في السعودية مخصّصة للترويج لرياضة المحركات على المستوى الوطني.
وفي إطار اختصاصاتها تتولّى الشركةُ مسؤوليةَ استضافة وترويج جميع أحداث رياضة المحركات في المملكة العربية السعودية؛ مثل سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، ورالي داكار السعودية، وسلسلة إكستريم إي، وبطولة كأس العالم للسيارات السياحية، وغيرها.
فيما تعدّ حلبة كورنيش جدة موطن سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، وتم الانتهاء من عملية بناء الحلبة عالمية المستوى والأولى من نوعها في المملكة، في زمن قياسي بلغ 8 أشهر فقط، لتكون جاهزة لاستضافة السباق الأول في العام 2021؛ حيث حقّقت معايير الاتحاد الدولي للسيارات من الدرجة الأولى. ويبلغ طول الحلبة "6.175" كيلومترًا، وهي أسرع وأطول حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1، وتمتاز بالعديد من المنعطفات عالية السرعة.