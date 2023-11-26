"خالد بن سلطان" يرعى حفل إطلاق الهوية الجديدة لـ"شركة رياضة المحركات السعودية" و"حلبة كورنيش جدة"

فيما تعدّ حلبة كورنيش جدة موطن سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، وتم الانتهاء من عملية بناء الحلبة عالمية المستوى والأولى من نوعها في المملكة، في زمن قياسي بلغ 8 أشهر فقط، لتكون جاهزة لاستضافة السباق الأول في العام 2021؛ حيث حقّقت معايير الاتحاد الدولي للسيارات من الدرجة الأولى. ويبلغ طول الحلبة "6.175" كيلومترًا، وهي أسرع وأطول حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1، وتمتاز بالعديد من المنعطفات عالية السرعة.