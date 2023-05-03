الأول في المملكة.. "وزارة الاتصالات" و"SAP" يطلقان برنامجًا لتطوير القدرات الرقمية الوطنية

ويشارك في البرنامج الذي ينسجم مع برنامج تنمية القدرات البشرية لرؤية المملكة 2030 نخبة من الموهوبين في المجالات التقنية من جهات وطنية رائدة في مقدمتها "نيوم" و"القدية" و"هيئة تطوير بوابة الدرعية"، وكل من وزارتَي "الداخلية" و"الرياضة"، وشركتي "مطارات الرياض" و"ساتورب"، إضافةً إلى "جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية"، وشركة "سلوشنز"، و"سفن"، بالإضافة إلى نخبة من خريجي الأكاديمية السعودية الرقمية المستفيدين من مبادرة "مهارات المستقبل" المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.