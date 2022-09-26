ضمن جهود تمديد الهدنة باليمن.. "العليمي" يلتقي "غروندبرغ" في الرياض

اجتمع الرئيس اليمني رشاد العليمي في الرياض، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي عاد مؤخراً إلى المنطقة، وذلك في إطار الجهود الدولية للدفع باتجاه تمديد وتوسعة الهدنة الإنسانية التي تنتهي مطلع الأسبوع المقبل، وعلى وقع الانتهاكات الحوثية.