"الحياة الفطرية": 9 مواقع محظور ممارسة الصيد فيها

واستند المركز في ذلك إلى اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حيث شملت الأماكن المحظور الصيد فيها: داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود المناطق المصنفة تراثياً، أيضاً داخل حدود المناطق الرطبة إلى مسافة 2 كيلومتر منها، وداخل حدود كل المناطق المعلنة كمناطق محمية إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة.