بـ 10 مليارات دولار.. مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تُقرّ برنامجًا للاستجابة للأمن الغذائي

وأضاف: في بداية عام 2023، بلغ التقدم الإجمالي للموافقات على مستوى مجموعة البنك 1412.01 مليون دولار ، وهو ما يمثل 15 % من إجمالي التزام الموافقة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مدى 3 إلى 5 سنوات القادمة من هذا المبلغ ، وافق البنك الإسلامي للتنمية على 578.56 مليون دولار ، ووافق صندوق التضامن الإسلامي للتنمية على 4.25 مليون دولار ، و 630.2 مليون دولار من قبل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ، و 40 مليون دولار من قبل المؤسسة الدولية لتمويل التنمية.