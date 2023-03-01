ضبط 17 مخالفًا لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محلييْن في عدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (17) مخالفًا لنظام البيئة، و(14) مواطنًا، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية؛ لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (48) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلييْن في مناطق الرياض والمدينة المنورة وعسير.