"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة تتهيّأ لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، فيما تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحبٌ رعدية مُمطرة على أجزاءٍ من منطقتَي نجران والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، خاصة على الأجزاء الساحلية.