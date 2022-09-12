الطائف.. تدخّل طبي يزيل التصاق مشيمة ويجنّب مريضة استئصال الرحم

وفي التفاصيل، تم عمل الفحوصات الإشعاعية، وتبين من خلالها وجود اشتباه كبير في التصاق جزئي للمشيمة على جدار الرحم أجريت على إثرها أشعة رنين مغناطيسي؛ للتأكد من عدم انغراس المشيمة في المثانة أو باقي الأعضاء المجاورة للرحم.