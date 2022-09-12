الطائف.. تدخّل طبي يزيل التصاق مشيمة ويجنّب مريضة استئصال الرحم

بفضل الله نجح فريق طبي في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إزالة التصاق جزئي للمشيمة على جدار الرحم لمريضة كانت تعاني من آلام شديدة بالبطن.
وفي التفاصيل، تم عمل الفحوصات الإشعاعية، وتبين من خلالها وجود اشتباه كبير في التصاق جزئي للمشيمة على جدار الرحم أجريت على إثرها أشعة رنين مغناطيسي؛ للتأكد من عدم انغراس المشيمة في المثانة أو باقي الأعضاء المجاورة للرحم.
وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لفتح البطن بشكل طولي، وتم إزالة جزء من المشيمة وربط الأوعية الدموية المغذية لها، وتجنب استئصال الرحم للمريضة.
يُذكر أن قسم الطوارئ ببرج النساء والولادة قدّم خدماته إلى 9.355 مستفيدًا خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي 2022م؛ فيما بلغ عدد المواليد خلال نفس الفترة 4282 مولودًا.