"النيابة العامة": جريمة غش المنتج عقوبتها السجن مدة تصل لثلاث سنوات وغرامة تصل لمليون ريال

قالت النيابة العامة ‏إن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار، أو غير مطابق للمواصفات.