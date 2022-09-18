"مركز الالتزام البيئي" يُدشّن غدًا خط الإنتاج الأول بالرياض للمكيفات الصديقة لـ "الأوزون"

يأتي ذلك حرصاً من المملكة على ترسيخ دورها الريادي بيئياً في المشهد الدولي، وذلك عبر الالتزام بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية في المحافظة على طبقة الأوزون، ضمن اتفاقية يينا وبروتوكول مونتريال وتعديلاته الملحقة، والمحافظة على البيئة، ودعم ما يحميها من التدهور ويصون مواردها ويكفل استدامتها، إذ تُمثّل الإستراتيجية الوطنية للبيئة ركيزة هامة تميّز المملكة عن سواها، إلى جانب ما جاء به نظام البيئة ولوائحه التنفيذية من تشريعات وضوابط تعزز من استدامة البيئة ومكوناتها من هواء وتربة وماء.