انطلاق قمة جدة.. وولي العهد: نواجه تحديات مصيرية ونأمل أن نؤسس اليوم لعهد جديد من التعاون

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن قمة جدة تعقد في وقت يشهد العالم فيه تحديات كبيرة؛ موضحًا أن الاقتصاد العالمي مرتبط باستقرار أسعار الطاقة.
وقال سموه خلال افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية: يأتي اجتماعنا في الوقت الذي تواجه منطقتنا والعالم فيه تحديات مصيرية تستدعي مواجهتها تكثيف التعاون المشترك، ونأمل أن تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة مصالحنا المشتركة، وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: تبنينا نهجًا يعتمد على معالجة الانبعاثات لدعم جهود مواجهة التغير المناخي.
وتابع سموه: ندعو إيران إلى التعاون مع دول المنطقة ووكالة الطاقة الذرية.
ونيابةً عن #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبل ولي العهد اليوم قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في #قمة_جدة_للأمن_والتنمية، بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات.