انطلاق قمة جدة.. وولي العهد: نواجه تحديات مصيرية ونأمل أن نؤسس اليوم لعهد جديد من التعاون

وقال سموه خلال افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية: يأتي اجتماعنا في الوقت الذي تواجه منطقتنا والعالم فيه تحديات مصيرية تستدعي مواجهتها تكثيف التعاون المشترك، ونأمل أن تؤسس القمة لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة مصالحنا المشتركة، وتعزيز الأمن والتنمية في هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.