حقبة جديدة.. "الفنار للإنشاءات" تنطلق بمسماها الجديد "الفنار للمشاريع"

ومنذ أن تأسست في عام 1976، والشركة تشهد نموًّا كبيرًا وتوسعًا ملحوظًا في الأعمال والمشاريع على مدى أربعة عقود؛ سعيًا لتقديم خدمات متكاملة في قطاعات شبكة الكهرباء، والمياه، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمعالجة، والتقنية.