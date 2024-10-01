القهوة.. رمز الثقافة والتواصل في اليوم العالمي لها

تتنوع طرق تحضير القهوة وتقديمها حول العالم، حيث تعكس كل طريقة جزءًا من هوية الشعوب التي تقدمها. في العالم العربي، تحتل القهوة مكانة مميزة، حيث يتم تقديمها كرمز للضيافة والاحترام. أما في تركيا وإيطاليا، فقد أصبحت القهوة جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي، سواء كانت تُشرب في الصباح لبدء اليوم أو خلال الأوقات الاجتماعية.