تقنية الحقن المجهري لتفادي الطفرات الوراثية.. والحاضنات الذكية تزيد من فرص الحمل نِسَب نجاح تجاوزت المعدلات العالمي

يضم مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، مركزًا متخصصًا لعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، ويُصَنَّف ضمن الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، يعمل به نخبة من الاستشاريين ذوي شهادات عالمية وخبرات كبيرة، وفريق فني وتمريضي على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة، وملحق به معمل أجنة مجهز بأحدث التقنيات العالمية، وأفضل تقنيات التجميد للأجنة والحيوانات المنوية، ويحتوي على حاضنات ذكية تزيد من فرص الحمل والإنجاب.