"هدفنا قائم".. أرامكو: لا صحة لإيقاف خطط الهيدروجين الأزرق مؤقتًا

نفت شركة أرامكو السعودية، ما تداولته تقارير إعلامية، تزعم أن أرامكو كانت تعمل على إيقاف خططها للهيدروجين الأزرق مؤقتًا؛ مؤكدة أن هذه الادعاءات غير دقيقة.
وأوضحت الشركة عبر بيان اليوم، أن هدفها لإنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن من الأمونيا الزرقاء "التي تُعد ناقلًا للهيدروجين الأزرق" بحلول 2030، قائم دون تغيير.
وبيّنت أنها تُواصل العمل مع العملاء المحتملين والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتُحقق تقدمًا حقيقيًّا عبر سلسلة قيمة الهيدروجين الأزرق، ويشمل ذلك الحصول مع "سابك" على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، بالإضافة إلى تسليم 3 شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا.