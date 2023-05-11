"هدفنا قائم".. أرامكو: لا صحة لإيقاف خطط الهيدروجين الأزرق مؤقتًا

وبيّنت أنها تُواصل العمل مع العملاء المحتملين والأطراف المعنية الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتُحقق تقدمًا حقيقيًّا عبر سلسلة قيمة الهيدروجين الأزرق، ويشمل ذلك الحصول مع "سابك" على أول شهادة مستقلة في العالم لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق، بالإضافة إلى تسليم 3 شحنات من الأمونيا الزرقاء للعملاء في آسيا.