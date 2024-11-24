32 ْمئوية.. مكة المكرّمة وجازان تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأحد، على معظم المناطق.
وسجّلت مكة المكرّمة وجازان أعلى درجة حرارة 32 ْمئوية؛ فيما سجّلت القريات والسودة أقل حرارة 8 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 31 ْمئوية في المدينة المنوّرة وجدة والقنفذة وينبع، و30 درجة في وادي الدواسر وشرورة وبيشة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات والسودة بـ8 درجات، وطريف 9 ْمئوية، وتبوك 11 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية.
في حين لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من منطقة تبوك.