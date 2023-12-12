وكيل وزارة الطاقة: برنامج إزاحة الوقود السائل شمل 40 ألف مزرعة و20 ألف مصنع

أكد وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء د. عبد الله البيشي، أن برنامج إزاحة الوقود السائل شمل أكثر من 40 ألف مزرعة و20 ألف مصنع ومجموعة من مصانع الأسمنت.
جاء ذلك خلال مؤتمر التميز التشغيلي لتسليط الضوء على التجارب الناجحة في مختلف المجالات.
وقال "البيشي": البرنامج شمل بناء مجموعة من المحطات ذات الكفاءة التي تعمل على وقود الغاز، وأن يتم تعديل تقنيات موجودة لبعض المحطات للعمل على وقود الغاز.
وأضاف: البرنامج لم يكتف بمنتجي الطاقة الكهربائية وإنما المستخدمين الذين لديهم إنتاج للطاقة الكهربائية من خلال الوقود السائل مثل بعض المزارع وبعض الصناعيين.