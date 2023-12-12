وكيل وزارة الطاقة: برنامج إزاحة الوقود السائل شمل 40 ألف مزرعة و20 ألف مصنع

أكد وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء د. عبد الله البيشي، أن برنامج إزاحة الوقود السائل شمل أكثر من 40 ألف مزرعة و20 ألف مصنع ومجموعة من مصانع الأسمنت.