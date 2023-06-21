على مدار 24 ساعة.. عربات متحركة لكبيرات السن وذوات الاحتياجات في المسجد النبوي

وتعمل إدارة خدمات التنقل النسائية على توفير حزمة من الخدمات في سبيل تيسير استضافة قاصدات المسجد النبوي خلال موسم حج 1444 وباعتبار خدمتهن رسالة سامية وواجبًا شرّف الله به منسوبات المسجد النبوي، ومن أهم الخدمات تيسير حركة المستفيدات من كبيرات السن وذوات الإعاقة بين جنبات المسجد النبوي؛ لأداء عبادتهن بيسر وسهولة.