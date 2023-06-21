على مدار 24 ساعة.. عربات متحركة لكبيرات السن وذوات الاحتياجات في المسجد النبوي

وفّرت وكالة الرئاسة العامة للشؤون الخدمية والتفويج وإدارة الحشود النسائية، ممثلةً بإدارة التنقل النسائية، عربات متحركة على مدار 24 ساعة مراعاةً لكبيرات السن وذوات الاحتياجات الخاصة وتسهيل انتقالهن بين أروقة المسجد النبوي، ويمكن للزائرات استعارتها بالفترة التي تلبي احتياجهن.
وتعمل إدارة خدمات التنقل النسائية على توفير حزمة من الخدمات في سبيل تيسير استضافة قاصدات المسجد النبوي خلال موسم حج 1444 وباعتبار خدمتهن رسالة سامية وواجبًا شرّف الله به منسوبات المسجد النبوي، ومن أهم الخدمات تيسير حركة المستفيدات من كبيرات السن وذوات الإعاقة بين جنبات المسجد النبوي؛ لأداء عبادتهن بيسر وسهولة.
وتم تجهيز العديد من المواقع بكفاءة نسائية لخدمة ضيوف الرحمن في القسم الشمالي الشرقي "وباب 25" لإيصال الزائرات من الساحات الخارجية إلى المصليات الداخلية بالقسم النسائي 4 و"باب 29" لإيصال الزائرات داخل القسم وقت الصلوات بالكراسي المتحركة، والقسم الشمالي الغربي "باب 17" موقعًا لتوزيع العربات لتغطية الاحتياج بين ساحات 17 و3 لتسهيل الانتقال بين أروقة القسم الشمالي الغربي.
كما تم تجهيز أربعة نقاط في الروضة لباب 32 و21 وباب 37 من المداخل وساحاته بالتعاون مع الفرق التطوعية.